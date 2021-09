Royaume-Uni: la croissance du PIB ralentit fortement en juillet

Londres (awp/afp) - La croissance du Royaume-Uni a fortement ralenti en juillet, le Produit intérieur brut (PIB) affichant une hausse modeste de 0,1%, nettement moins rapide que les mois précédents, en raison d'une vague de contaminations au Covid-19 due au variant Delta.

Après une progression de 1% en juin, les analystes avaient anticipé un ralentissement, mais ce dernier est plus marqué qu'attendu.

"Avec l'augmentation des cas de Covid-19 et l'aggravation des pénuries de produits et de main-d'oeuvre, la reprise économique est au point mort", estime Paul Dales, de Capital Economics.

Le pays a connu un pic de contaminations début juillet attribué par beaucoup à l'Euro de foot, et le gouvernement de Boris Johnson avait levé mi-juillet la quasi totalité des dernières restrictions en vigueur, comme le port du masque, la distanciation physique ou les jauges dans les salles de spectacle.

La hausse des cas a conduit des millions de Britanniques pendant l'été à se retrouver contraints à l'isolement car infectés ou cas contact, perturbant le fonctionnement des transports, de l'hôtellerie-restauration et les approvisionnements des supermarchés voire des stations-service.

La croissance a été tirée par une hausse de la production de 1,2% en juillet mais pénalisée par les chiffres de la construction qui se sont contractés pour le quatrième mois consécutif (-1,6%), a indiqué vendredi l'Office national des statistiques (ONS).

"Les services ont stagné, freinés par les baisses de production liées au Covid dans les secteurs de la distribution et des transports et le ralentissement de la croissance dans le secteur de l'hébergement et de la restauration", selon les analystes de Pantheon Macroeconomics.

Le PIB reste inférieur de 2,1% à son niveau de février 2020, avant la pandémie.

afp/jh