Royaume-Uni: la production automobile chute par manque de semi-conducteurs

Londres (awp/afp) - La production britannique de voitures a chuté de 27% sur un an en août à cause des problèmes d'approvisionnement en microprocesseurs qui touchent de nombreux secteurs dans le monde, et à des fermetures annuelles d'usines pendant l'été.

En août, 37'246 unités sont sorties d'usine au Royaume-Uni, le deuxième mois consécutif de baisse, souligne dans un communiqué l'association britannique SMMT mercredi.

En revanche, la production de voitures électriques ou hybrides a atteint le record de 27,6% du total de la production.

Malgré les problèmes d'approvisionnement, la production depuis le début de l'année reste en hausse de près de 14% sur un an à 589'607 véhicules, avec 83,2% destinés à l'exportation. Cette progression ne permet toutefois pas de rattraper le retard provoqué par la pandémie et les confinements, la production demeurant 32% inférieure à celle de 2019.

"Une autre baisse importante de la production de voitures britannique est extrêmement inquiétante pour le secteur et ses milliers de travailleurs", a commenté Mike Hawes, directeur général de la SMMT.

"L'impact des pénuries de semiconducteurs ne peut être suffisamment souligné, les fabricants et leurs fournisseurs se débattant pour garder les lignes de production actives avec des contraintes qui devraient durer en 2022 voire au-delà", ajoute-t-il.

La SMMT s'inquiète notamment de l'impact de la fin du programme d'aides à l'emploi gouvernementales qui avaient maintenu le marché du travail sous perfusion pendant la pandémie.

"Les aides à l'emploi ont maintenu à flot le secteur automobile et leur fin (jeudi) arrive au pire moment avec le secteur qui fait encore face à des arrêts de production dus au Covid-19", insiste M. Hawes, appelant le gouvernement britannique à étendre son système de chômage partiel.

