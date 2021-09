Royaume-Uni: la reprise ralentit encore en septembre, l'inflation menace

Londres (awp/afp) - La reprise économique au Royaume-Uni a ralenti en septembre pour le quatrième mois consécutif, selon l'indice PMI Flash composite du cabinet IHS Markit, qui pointe notamment "des perturbations sévères" des chaînes d'approvisionnement et des inquiétudes sur l'inflation.

Cet indicateur, un baromètre de la croissance, a affiché en septembre un plus bas en sept mois, à 54,1 points après 54,8 en août, indique jeudi IHS Markit.

L'économie britannique subit ainsi "une nouvelle diminution dans la dynamique de croissance dans le secteur privé", particulièrement marquée dans le secteur manufacturier, touché par des "perturbations sévères de la chaîne d'approvisionnement" et une demande qui ralentit, explique IHS Markit dans un communiqué.

Le taux de création d'emplois est toutefois resté soutenu, "tiré par de nombreuses embauches dans les services", même si les recrutements ont "fortement ralenti" dans le secteur manufacturier, qui subit aussi des pénuries de personnel.

L'élan impulsé par la levée des mesures sanitaires "s'estompe désormais rapidement", alors que "les pénuries de personnel et de matériel ont continué d'entraver l'activité", estime Bethany Beckett, analyste chez Capital Economics.

Ce coup de frein sur la reprise hypothèque selon elle les chances de l'activité économique britannique de retrouver dès le mois d'octobre son niveau pré-pandémie.

Les pénuries de main d'oeuvre touchent de nombreux pays depuis le début de la pandémie, mais sont accrues au Royaume-Uni par le Brexit, qui complique l'entrée dans le pays de travailleurs européens.

Ces pénuries se reflètent sur les prix, qui "grimpent à un rythme sans précédent, alors que les entreprises répercutent les frais plus élevés et les augmentations de salaires du personnel", relève Chris Williamson, économiste chez IHS Markit.

Le Royaume-Uni connaît une inflation qui atteint des niveaux inobservés depuis une dizaine d'années. Elle s'est élevée à 3,2% sur un an en août, bien au-delà de l'objectif de la Banque d'Angleterre (BoE) de 2%.

L'institution monétaire dévoilera les conclusions de sa réunion de politique monétaire jeudi mais devrait toutefois maintenir sa politique inchangée selon les observateurs.

Selon M. Williamson, d'IHS Markit, "il y a des signaux clairs que la demande se tasse après avoir culminé au deuxième trimestre" et "l'activité des entreprises est de plus en plus limitée par les pénuries de matériaux et de main d'oeuvre".

Ces données vont alimenter selon lui les "inquiétudes que l'économie du Royaume-Uni se dirige vers une période de +stagflation+" (stagnation du PIB et inflation élevée).

afp/ck