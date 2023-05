Londres (awp/afp) - Le produit intérieur brut (PIB) britannique a progressé de 0,1% au premier trimestre, en ligne avec les attentes des économistes, après une progression identique pour les trois derniers mois de 2022, selon une première estimation publiée vendredi par l'Office national des statistiques (ONS).

En revanche, le PIB a reculé sur la fin du trimestre, avec une contraction de 0,3% pour le seul mois de mars, après avoir stagné en février et une hausse de 0,5% en janvier, a précisé l'institut statistique.

La croissance au premier trimestre "a été tirée par les secteurs informatique et de la construction", mais l'économie a été ralentie par les grèves pour les salaires "dans la santé, l'éducation et l'administration publique", a relevé sur Twitter Darren Morgan, directeur des statistiques économiques de l'ONS.

Au mois de mars, l'économie a souffert d'une activité en "baisse généralisée dans le secteur des services", mais aussi de ventes de voitures déprimées et d'un mois difficile pour le secteur du stockage en entrepôts, de la distribution et de la vente au détail, a ajouté M. Morgan.

"Une économie plus faible en mars souligne sa fragilité malgré une chute des prix de gros de l'énergie, l'amélioration des chaînes d'approvisionnement et de la confiance des consommateurs", relève l'économiste de KPMG Yael Selfin.

L'économie britannique, plombée par une inflation qui s'accroche au dessus de 10%, était jusqu'à récemment donnée en récession cette année, après y avoir échappé de justesse fin 2022. Mais les dernières prévisions, dont celles publiées jeudi par la banque d'Angleterre, se montrent plus optimistes.

Pour lutter contre l'inflation, la Banque d'Angleterre (BoE) a relevé jeudi ses taux pour la 12e fois d'affilée à 4,5%, les portant à un sommet depuis octobre 2008 et la crise financière, jugeant que l'économie britannique résiste mieux que ce qu'elle pensait.

Elle prévoit désormais une croissance de 0,25% en 2023 et aucun trimestre de contraction cette année.

"Si la récession n'est probablement plus d'actualité, les vulnérabilités résultant de la hausse des coûts d'emprunt et du resserrement du crédit devraient freiner l'activité des entreprises et des ménages cette année, les investissements des entreprises et les dépenses de consommation devant rester modérés à court terme", ajoute Mme Selfin.

