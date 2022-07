Royaume-Uni: le PIB rebondit en mai plus fort qu'attendu

Londres (awp/afp) - Le Produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni a rebondi en mai, progressant de 0,5%, davantage que ce qui était attendu, l'économie affichant une croissance "dans tous les secteurs principaux", a annoncé mercredi l'Office national des statistiques (ONS) mercredi.

Le PIB avait reculé de 0,2% en avril (un chiffre révisé légèrement à la hausse après une première estimation de la baisse à -0,3%), alimentant la crainte des économistes de voir l'économie britannique se diriger vers une récession.

Le rebond de l'économie en mai a été tirée par le secteur de la santé, le transport routier et les agences de voyages "avec la reprise de la demande pour les vacances d'été", a expliqué Darren Morgan, directeur des statistiques économiques de l'ONS sur Twitter.

La production manufacturière a aussi progressé après plusieurs mois difficiles, de même que le secteur de la construction, tiré par les logements neufs et la rénovation de bureaux.

L'institut statistique a aussi revu à la hausse la variation du PIB en mars, qui a finalement légèrement progressé alors qu'il était donné en petite baisse de 0,1% dans une précédente estimation.

L'inflation, qui met le budget des ménages et toute l'économie sous pression, est cependant au plus haut en 40 ans dans le pays (+9,1% en mai), alimentant la crise du coût de la vie pour les plus modestes.

"C'est toujours formidable de voir l'économie croître, mais je ne suis pas dupe. Je sais que les gens sont inquiets, alors nous continuons à soutenir les familles et la croissance économique", a assuré le nouveau ministre des Finances Nadhim Zahawi dans un communiqué.

Les économistes, qui s'attendaient généralement à voir l'économie stagner en mai, préviennent que le PIB risque de repartir à la baisse en juin, en particulier en raison d'un jour férié supplémentaire accordé pour le jubilé de la reine Elizabeth II.

Si "la récession est toujours un risque bien réel", la hausse du PIB en mai "suggère que l'économie tient bon face aux hauts niveaux d'inflation", relève toutefois Paul Dales, de Capital Economics.

Selon lui, cela pourrait encourager la Banque d'Angleterre, qui a déjà remonté plusieurs fois ses taux depuis fin 2021, à accélérer.

C'est aussi ce qu'a laissé entendre mardi soir le gouverneur de la banque centrale Andrew Bailey, promettant dans un discours d'agir "avec vigueur" si l'institution "voit des preuves de persistance" de l'inflation sur le long terme.

afp/ol