Royaume-Uni: le chômage proche de son niveau pré-Covid

Londres (awp/afp) - Le taux de chômage a encore baissé au Royaume-Uni fin novembre malgré la fin des aides gouvernementales à l'emploi mises en place pendant la pandémie, retrouvant quasiment son niveau pré-Covid juste avant l'impact du variant Omicron.

Pour les trois mois achevés fin novembre, le taux de chômage a reculé à 4,1% contre 4,2% fin octobre. Juste avant le choc de la pandémie, ce taux oscillait autour de 3,9%.

Ce rapport mensuel "montre une reprise continue dans le marché du travail, avec une augmentation trimestrielle du taux d'emploi, tandis que le taux de chômage baisse", a commenté l'ONS.

Nombre d'économistes craignaient que la fin des aides gouvernementales à l'emploi, notamment le programme de chômage partiel, se traduisent par un rebond du chômage, qui ne s'est pas produit.

A l'inverse, le marché du travail britannique pâtit toujours d'un manque aigu de travailleurs, notamment dans des secteurs comme la distribution ou l'hôtellerie-restauration. Un phénomène dû en partie à la pandémie, qui a incité beaucoup de travailleurs européens à rentrer dans leur pays en Europe, tandis que le Brexit complique la venue de nouveaux travailleurs.

Conséquence: le nombre d'offres d'emplois a encore atteint un nouveau record pour la période d'octobre à décembre 2021, à 1,247 million. C'est 462.000 de plus que juste avant la pandémie, une tendance qui se retrouve dans la plupart des secteurs.

"Les chiffres du jour montrent que le marché du travail prospère, avec un nombre d'employés à des records et les licenciements à leur plus bas depuis décembre 2006", a commenté le ministre de l'Economie et des Finances, Rishi Sunak.

"Chauffer encore plus"

"Le marché du travail fait fi d'Omicron", a constaté pour sa part Yael Selfin, cheffe économiste chez KPMG UK.

L'arrivée au Royaume-Uni du variant Omicron, détecté à la toute fin novembre, a entraîné de nouvelles mesures sanitaires, notamment l'incitation à travailler de chez soi et le pass vaccinal dans les boîtes de nuit ou les grandes salles, ainsi que des restrictions sur les voyages internationaux.

"En estimant que ces restrictions seront levées peut-être dès la semaine prochaine, le marché du travail pourrait chauffer encore plus, ce qui donnerait raison à la Banque d'Angleterre" d'avoir relevé son taux directeur avant Noël, a-t-elle ajouté.

Mi-décembre, la BoE avait remonté son taux directeur, qui se situait à des records de faiblesse depuis le début de la pandémie, à 0,25% (+0,1%), pour tenter de freiner la hausse des prix, et avait prévenu que d'autres augmentations suivraient probablement.

La vigueur du marché de l'emploi reflète une économie britannique qui a dépassé en novembre son niveau d'avant la pandémie, même si l'effet Omicron devrait se faire sentir dans les chiffres de décembre.

Les économistes s'inquiètent surtout de l'inflation, pour laquelle l'ONS publiera mercredi les statistiques pour décembre.

En novembre, l'inflation avait encore accéléré pour atteindre 5,1% sur un an, un sommet en dix ans. La hausse des coûts et des salaires nuit aux entreprises tandis que les ménages font face à des factures en forte hausse, notamment d'énergie, qui compressent leur revenu disponible.

"Même si les salaires réels baissent à présent et vont continuer à baisser, nous nous attendons à ce que la Banque d'Angleterre augmente ses taux d'intérêt de 0,25% à 0,50% le 3 février et à 1,25 d'ici décembre" anticipe ainsi Capital Economics.

