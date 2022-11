Royaume-Uni: le chômage repart à la hausse, malgré un marché tendu

Londres (awp/afp) - Le chômage est reparti légèrement à la hausse sur un mois au Royaume-Uni à 3,6% à fin septembre, malgré des tensions sur le marché du travail de ce pays depuis la pandémie de Covid.

Le taux de chômage augmente légèrement à 3,6% entre juillet et septembre, comparé à 3,5% sur la période terminée fin août, a annoncé mardi l'Office national des statistiques (ONS).

Il demeure toutefois sur une tendance baissière par rapport au printemps, et globalement depuis la reprise post-pandémie, note l'ONS.

Et il reste à ses niveaux les plus bas en près de 50 ans, selon la même source.

Le marché du travail est tendu dans ce pays depuis la pandémie de Covid, notamment en raison de centaines de milliers de personnes en maladies de longue durée, et qui sont donc sorties des statistiques sur l'emploi, selon les données de l'ONS.

A deux jours de la présentation d'un nouveau budget signant le retour de l'austérité dans le pays et face à une inflation à plus de 10%, les salaires réels, c'est-à-dire ajustés après les hausses de prix, continuent eux de reculer. Ils ont perdu 2,7%, hors bonus, sur un an.

Conséquence, les mouvements de grève pour les salaires se sont multipliés dans tous les secteurs d'activité ces derniers mois au Royaume-Uni, touchant plus particulièrement les métiers des transports ou de la logistique et de la poste.

Les mois d'août et septembre "ont vu plus d'un demi-million de journées de travail perdues en raison de grèves" en cumulé, le chiffre "le plus élevé sur deux mois en plus d'une décennie", note sur Twitter Darren Morgan, directeur des statistiques économiques de l'ONS.

"Lutter contre l'inflation est ma priorité absolue et cela guide les décisions difficiles sur les impôts et les dépenses que nous annoncerons jeudi" dans la présentation budgétaire, a pour sa part réagi le Chancelier de l'Echiquier Jeremy Hunt dans un communiqué.

"Restaurer la stabilité et faire baisser la dette est notre seule option pour réduire l'inflation et limiter la hausse des taux d'intérêt", a-t-il ajouté, alors que la Banque d'Angleterre a augmenté régulièrement son taux directeur ces derniers mois pour tenter de calmer l'inflation.

"Ce n'est qu'une question de temps avant que" les perspectives sombres de l'économie britannique, au bord de la récession, "se répercutent sur le marché du travail", prévient Yael Selfin, économiste chez KPMG.

Les employeurs prennent acte de l'affaiblissement de la demande et de la hausse des coûts de main-d'oeuvre et "nous prévoyons que le taux de chômage finira par culminer à environ 6% d'ici 2024", selon l'économiste.

Le nombre de personnes ne travaillant pas en raison de maladies de longue durées a dépassé 465.000 personnes fin septembre, un chiffre multiplié par plus de six depuis le début de la pandémie.

Plus de 7 millions de personnes attendent désormais de recevoir un traitement (toutes pathologies confondues) dans les hôpitaux anglais, un niveau record, selon des chiffres officiels publiés la semaine dernière.

Le système de santé public, le NHS, sous-financé depuis des années, est régulièrement pointé du doigt, bien que l'ONS estime que "des études supplémentaires sont nécessaires" pour établir avec certitude une relation de cause à effet.

"L'inactivité économique liée à la santé coûte au Royaume-Uni 180 milliards de livres par an", a estimé de son côté la fédération patronale CBI dans un communiqué.

"Les pénuries de main-d'oeuvre que cela crée ont un impact néfaste sur la productivité", a-t-elle ajouté.

afp/lk