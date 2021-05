Royaume-Uni: le taux de chômage recule à 4,8% au premier trimestre

Londres (awp/afp) - Le taux de chômage a reculé à 4,8% au premier trimestre au Royaume-Uni contre 4,9% pour décembre à février malgré un confinement strict, notamment à cause d'une sortie des jeunes du marché du travail.

Le taux a amorcé une décrue à partir de fin décembre après être grimpé jusqu'à 5,1%.

Mais il reste toutefois largement supérieur à son niveau de fin février 2020, juste avant le plein choc de la pandémie, quand il se situait à 4%, rappelle l'Office national des statistiques (ONS) mardi.

Le nombre d'heures travaillées a reculé au Royaume-Uni avec la réintroduction à partir de fin décembre de très nombreuses restrictions à l'activité pour endiguer l'épidémie de coronavirus et notamment l'impact du variant du Kent, mais le taux de chômage a toutefois baissé à cause d'une hausse du taux d'inactivité, principalement chez les jeunes.

Les moins de 25 ans sont les plus durement touchés par les conséquences sur l'emploi de la pandémie car souvent employés dans les secteurs qui ont dû fermer leurs portes à cause du virus, comme la restauration ou la distribution.

Beaucoup ont donc renoncé à chercher un travail et ont préféré poursuivre leurs études.

Les restrictions à l'activité ont commencé à être progressivement levées début mars avec la réouverture des écoles, puis mi-avril avec notamment la réouverture des restaurants et pubs en terrasse, ou des salles de sport, avec également l'autorisation de voyager dans le pays.

Ce redémarrage, combiné à l'accélération des campagnes de vaccination, s'est traduit par un rebond de l'économie et des offres d'emploi à partir de mars, qui ont atteint un pic depuis le début de la pandémie, notamment dans les secteurs qui avaient été forcés de fermer, à savoir les activités d'hébergement ou la restauration, note l'ONS.

"Le nombre de salariés a augmenté fortement en avril à mesure que l'économie commençait à s'ouvrir" même si le pays compte encore 772.000 emplois salariés de moins comparé à avant la pandémie, a commenté Darren Morgan, l'un des responsables de l'ONS.

Le Chancelier de l'Echiquier a attribué mardi ce recul aux mesures d'aides à l'emploi mises en place par le gouvernement de Boris Johnson, notamment le chômage partiel qui a permis d'indemniser 80% des salaires jusqu'à 2.500 livres par mois depuis mars dernier et le début du plein impact de la crise sanitaire.

"La légère baisse du taux de chômage (...) suggère que le système de chômage partiel du gouvernement isole toujours le marché du travail des pires effets de la pandémie", note Thomas Pugh, économiste de Capital Economics.

Discriminations

"Le taux de chômage pourrait encore progresser sur le restant de l'année mais ce sera probablement dû à des gens qui reviennent sur le marché du travail plus qu'à ceux qui perdent leur emploi", ajoute-t-il.

La fédération de syndicats TUC constate par ailleurs dans une analyse des chiffres de l'ONS que le taux de chômage pour les Noirs et autres minorités ethniques a grimpé trois fois plus vite que pour les travailleurs blancs et appelle le gouvernement à "agir contre les discriminations sur le marché du travail".

Le taux de chômage pour les minorités ethniques se situait ainsi à 8,9% à la fin du premier trimestre contre 4,1% pour les Blancs, relève TUC, notant que comme les jeunes ces catégories de population tendent à travailler dans des secteurs durement frappés par la pandémie comme la restauration.

L'organisation syndicale appelle notamment Downing Street et le Trésor à créer des emplois qualifiés, notamment dans les infrastructures "vertes" et à rendre obligatoire des statistiques d'écarts de salaires en fonction de l'origine ethnique, ou encore à interdire les contrats précaires sans minimum d'heure ("zéro heures").

afp/lk