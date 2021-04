Royaume-Uni: le taux de chômage recule à 4,9% entre décembre et février

Londres (awp/afp) - Le taux de chômage a reculé à 4,9% au Royaume-Uni entre décembre et février, contre 5,0% pour les trois mois terminés fin janvier, principalement à cause d'une baisse du taux d'activité due aux confinements pour lutter contre la pandémie.

Ces chiffres ne témoignent toutefois pas d'une amélioration effective du marché de l'emploi car l'ONS relève une baisse du taux d'emploi sur un an et sur trois mois, notamment chez les jeunes et les plus de 65 ans.

En outre, la précarité progresse, avec un nombre de personnes qui bénéficient du revenu minimal, attribué aux personnes à faibles revenus, à 2,7 millions de personnes, un chiffre quasi doublé en un an et en hausse de 0,4% sur un mois.

Le mois dernier le taux de chômage avait déjà marqué le pas en glissant de 5,1% fin décembre à 5,0% fin janvier.

L'ONS souligne que le nombre d'heures travaillées a reculé à cause des nouvelles restrictions à l'activité introduites à partir de fin décembre pour lutter contre le virus, et qui ont commencé à être progressivement levées à partir de mars avec la réouverture des écoles puis celle des commerces non essentiels, des restaurants et bars en extérieurs et des salles de sport.

Le PIB britannique reste par ailleurs inférieur de 7,8% à son niveau de février 2020 soit avant le déclenchement de la pandémie dans le pays, soulignait la semaine dernière l'ONS, même s'il a enregistré un rebond de 0,4% en février malgré le confinement.

"Le rythme des licenciements a continué à reculer pour le troisième mois d'affilée, ce qui suggère que les entreprises ont fait une pause dans leurs coupes d'effectifs avec l'entrée dans la nouvelle année", remarque Yael Selfin, cheffe économiste de KPMG au Royaume-Uni.

"Nous anticipons une accélération de la croissance de l'emploi à mesure que l'économie réouvre", ajoute-t-elle.

