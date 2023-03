Londres (awp/afp) - Les ventes au détail au Royaume-Uni ont augmenté de 1,2% en volume en février, bien plus qu'attendu, malgré une inflation à plus de 10% et repartie à la hausse, a annoncé vendredi l'Office national des statistiques (ONS) dans son rapport mensuel.

En pleine crise du pouvoir d'achat, cette hausse des volumes traduit cependant des ventes solides des magasins "discount" et d'alimentation, alors que les Britanniques surveillent leurs dépenses et se détournent des restaurants, selon l'ONS.

"Les consommateurs, confrontés aux pressions du coût de la vie, ont réduit leurs sorties au restaurant ou leurs achats de plats à emporter", décrit sur Twitter Darren Morgan, directeur des statistiques économiques de l'ONS.

Les volumes de ventes au détail dans le pays s'étaient contractés depuis des mois, sous la pression de hausses de prix tous azimuts, repassant même sous leurs niveaux d'avant la pandémie.

Ils ont renoué en février avec leur niveau de début 2020, malgré l'inflation qui a rebondi à 10,4% sur un an le même mois, selon l'ONS.

Après une déception des commerçants en décembre, qui avaient vu les volumes reculer malgré les fêtes de Noël, les ventes au détail étaient déjà reparties à la hausse en janvier (+0,9%).

"Février a été marqué par un deuxième mois consécutif de croissance du volume des ventes au détail plus élevée que prévu, un signe que le secteur pourrait être en train de prendre un virage" dans la bonne direction, selon Kelly Miely, de Deloitte.

Mais "avec des prix des denrées alimentaires à leur plus haut niveau en 45 ans, il y a toujours une pression sur les consommateurs et les détaillants", prévient-elle.

Les données de vendredi "suggèrent que la résilience de l'activité (britannique) n'est pas encore" entamée, estime de son côté Ashley Webb, analyste chez Capital Economics.

Mais cela ne durera pas, "car le ralentissement de l'activité dû à la hausse des taux d'intérêt va s'intensifier cette année et fera tomber l'économie dans la récession", affirme-t-elle.

La Banque d'Angleterre (BoE) a remonté jeudi son taux directeur pour la 11e fois consécutive, privilégiant la lutte contre l'inflation aux chocs du secteur bancaire.

Le PIB (produit intérieur brut) britannique devrait se contracter cette année, mais le pays devrait échapper à la récession technique (lorsqu'une économie se contracte pendant deux trimestres consécutifs), selon les prévisions de l'OBR, organisme de prévision budgétaire public.

