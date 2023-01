Royaume-Uni: les ventes au détail de décembre déçoivent

Londres (awp/afp) - Les fêtes de fin d'année et la Coupe du Monde de football n'ont pas suffi à doper les ventes au détail au Royaume-Uni. Elles ont reculé en décembre, plombées par l'inflation, trompant les attentes des économistes qui s'attendaient à une petite progression.

Les ventes au détail en volume ont décliné de 1% en décembre par rapport au mois précédent, après avoir déjà baissé de 0,5% en novembre (chiffre révisé), a annoncé vendredi l'Office national des statistiques (ONS) dans un communiqué. Les ventes alimentaires, qui avaient progressé en novembre alors que les Britanniques s'approvisionnaient en avance pour le repas de Noël, ont reculé de 0,3% en décembre, "en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires et du coût de la vie" en général, a indiqué sur Twitter Heather Bovill, directrice adjointe enquêtes et indicateurs économiques de l'ONS.

Les commerces non-alimentaires ont été touchés de façon plus marquée (-2,1%), indique l'institut statistique, alors que l'inflation de plus de 10% dans le pays est à l'origine d'une sévère crise du coût de la vie. Les ventes au détail ont plongé de 3% sur l'ensemble de 2022 par rapport à 2021.

Cette baisse "marque le deuxième mois consécutif de recul des ventes de détail dans le +trimestre d'or+" que représente habituellement la période des fêtes de fin d'année, estime Cande Cooper, de Deloitte, qui prévient que "les perspectives pour les douze mois à venir sont difficiles, autant pour les consommateurs que pour les détaillants".

"Si les prévisions indiquent que l'inflation a dépassé son pic", celle-ci continuera d'alimenter des hausses de prix, selon l'analyste, ce qui pourrait conduire les Britanniques à resserrer encore les cordons de la bourse. Malgré la chute des volumes, les Britanniques ont pourtant dépensé 3,8% de plus en décembre qu'un an plus tôt, selon l'ONS, confirmant des données publiées la semaine dernière par la fédération de commerçants BRC.

Mais ces dépenses accrues, conséquence des hausses de prix, n'augurent rien de bon pour les mois à venir, avait prévenu le BRC, alors que les clients ont un budget de plus en plus contraint. L'inflation a ralenti à 10,5% sur un an au Royaume-Uni en décembre contre 10,7% en novembre mais reste à des niveaux historiquement très élevés.

afp/vj