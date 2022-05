Royaume-Uni: les ventes au détail rebondissent en avril

Londres (awp/afp) - Les ventes au détail ont rebondi en avril au Royaume-Uni, en dépit d'une inflation record qui met sous pression le budget des ménages, mais la tendance reste à la baisse et la confiance des consommateurs est au plus bas.

Alors que les économistes tablaient sur une petite baisse, les ventes en volume au détail ont augmenté de 1,4% en avril après une baisse de 1,2% en mars (chiffre révisé), a indiqué l'ONS dans un communiqué.

"Mais les chiffres montrent toujours une tendance continue à la baisse à plus long terme", a indiqué sur Twitter Heather Bovill, directrice adjointe enquêtes et indicateurs économiques de l'ONS.

Sur la période courant de février à avril, les volumes de ventes ont ainsi diminué de 0,3% par rapport aux trois mois précédents, ce qui "poursuit une tendance à la baisse depuis l'été 2021", selon le communiqué de l'ONS.

L'inflation au Royaume-Uni a bondi à 9% en avril, principalement à cause des prix de l'énergie, amplifiant la crise du coût de la vie qui touche particulièrement les ménages les plus modestes.

"La crise du coût de la vie n'a pas fait s'effondrer les dépenses de consommation et signifie que l'économie a peut-être un peu plus de dynamisme que nous ne le pensions", relève Nicholas Farr, de Capital Economics.

"L'augmentation des dépenses en alcool et en tabac sont peut-être dues au fait que le week-end de Pâques est tombé en avril cette année et au début d'une météo plus chaude", estime Maxim Syn, analyste chez Ebury.

Mais avec factures qui n'en finissent pas de grimper "de nombreuses personnes risquent de commencer à resserrer les cordons de leur bourse", selon lui.

Le pire est aussi peut-être à venir pour Samuel Tombs, économiste chez Pantheon Macroeconomics, car les hausses de taxes et des prix de l'énergie en avril ne se feront vraiment sentir qu'en mai.

D'autant que la confiance des consommateurs était au plus bas en mai, selon un indice publié lui aussi vendredi par l'institut GfK, et qui a atteint -40, pire score jamais enregistré depuis le début des relevés.

"La confiance des consommateurs est désormais plus faible qu'aux jours les plus sombres de la crise bancaire mondiale, de l'impact du Brexit sur l'économie ou des fermetures liées au Covid", selon Joe Staton, de GfK.

Si la hausse des ventes d'avril a été notamment tirée par les vêtements à la faveur du changement de saison, les dépenses en alcool et en tabac ont été particulièrement élevées ce qui faisait ironiser Sky News: "noyons-nous notre chagrin dans l'alcool?".

Les volumes des carburants pour automobiles ont eux aussi légèrement rebondi après une forte baisse en mars, quand des augmentations record des prix de l'essence avaient pesé sur les ventes.

afp/al