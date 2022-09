Royaume-Uni: modeste baisse de l'emprunt public avant de nouvelles dépenses

Londres (awp/afp) - L'emprunt public a baissé sur un an en août au Royaume-Uni après les sommets atteints avec les aides liées à la pandémie, mais il reste très élevé à deux jours de l'annonce de nouvelles dépenses massives face à la crise du coût de la vie.

A 11,8 milliards de livres (13,5 milliards d'euros) le mois dernier, c'est 2,6 milliards de moins qu'un an plus tôt, mais 6,5 milliards de plus qu'à la même période de 2019, avant la pandémie, a annoncé lundi l'Office national des statistiques (ONS).

C'est aussi 5,8 milliards de plus que ce qui avait été estimé par l'organisme public de prévision budgétaire OBR, la faute notamment aux intérêts de la dette qui s'envolent dans la foulée de l'inflation - certains bons du gouvernement sont indexés sur un indice des prix de détail.

Les hausses de prix sont au plus haut en 40 ans outre-Manche, à 9,9% sur un an en août, et le nouveau Chancelier de l'Echiquier britannique, Kwasi Kwarteng, présente vendredi un "mini-budget" pour détailler les promesses de la nouvelle Première ministre Liz Truss face à la sévère crise du coût de la vie.

Mme Truss a notamment annoncé un gel des prix de l'énergie, de deux ans pour les particuliers et de six mois pour les entreprises. Les factures électriques et de gaz flambent notamment dans la foulée de la guerre en Ukraine et sont l'un des principaux facteurs aux hausses de prix.

Face aux craintes de récession pesant sur l'économie britannique, le gouvernement compte aussi doper la croissance par des baisses d'impôts tous azimuts.

Ces mesures, qui coûteront selon les économistes facilement au-delà de 100 milliards de livres, doivent être financées par l'emprunt et font craindre aux marchés un dérapage des finances publiques britanniques, alors que la dette a atteint en août 96,6% du PIB.

Si la réduction de l'emprunt public sur un an "a pu mettre du baume au coeur du nouveau Chancelier", les dépenses prévues "remettront probablement les emprunts sur une tendance à la hausse dans les mois à venir", selon Ruth Gregory, analyste chez Capital Economics.

Pour Michal Stelmach, économiste chez KPMG, il s'agira d'un test pour les marchés obligataires, qui permettra de savoir dans quelle mesure "les investisseurs privés peuvent absorber une émission de titres démesurée sans augmenter de façon punitive les frais du service de la dette".

afp/ck