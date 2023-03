Royaume-Uni: recul marqué des prix immobiliers en février

Londres (awp/afp) - Les prix immobiliers ont chuté de 1,1% sur un an en moyenne au Royaume-Uni en février, premier recul depuis juin 2020, quand le pays était en confinement, et plus fort repli depuis plus de dix ans, d'après une étude mercredi.

Sur l'ensemble du Royaume-Uni, le prix moyen d'une maison en février était de 257.406 livres, précise la société de promotion immobilière et crédit Nationwide dans son étude, ajoutant que le repli sur un an est le plus marqué depuis novembre 2012.

Nationwide estime dans son étude mensuelle qu'il s'agit d'une faiblesse récente, démarrée fin septembre avec les turbulences sur les marchés britanniques de la dette qui avaient été déclenchées par un budget massif et non financé annoncé par l'ex-gouvernement de Liz Truss.

Celle-ci avait dû faire marche arrière avant de démissionner au terme d'un mandat éclair.

Ce budget avait effrayé les investisseurs, qui s'étaient détournés de la dette et des actifs britanniques, entraînant une flambée des taux d'intérêt au Royaume-Uni, dans un contexte préalable de resserrement monétaire et d'inflation galopante.

"Si les conditions des marchés financiers se sont normalisées, l'activité sur le marché du logement reste anémique", précise Nationwide, ce qui "reflète l'impact durable (des turbulences de marché) sur la confiance et l'effet qui s'y ajoute des pressions financières sur les ménages", ajoute Nationwide.

L'inflation, à quelque 10%, dépasse la croissance des salaires, ce qui mange les revenus des Britanniques, tandis que les coûts des remboursements immobiliers restent "très supérieurs aux plus bas enregistrés en 2021", détaille la société.

Nationwide estime qu'il sera difficile pour le marché immobilier de reprendre de l'élan à court terme, dans une économie qui semble se diriger vers la récession, selon les prévisions, avec un taux de chômage qui a marqué une petite remontée en fin d'année, et des taux d'emprunt historiquement élevés.

"D'autant que les demandes d'apports restent élevées à un point qui décourage" certains candidats à un premier achat immobilier, en pleine crise du coût de la vie, poursuit Nationwide.

Les conditions pourraient toutefois "s'améliorer graduellement si l'inflation s'atténue dans les prochains mois comme attendu, ce qui enlèverait un peu de pression sur le budget des ménages".

Les économistes, dont ceux d'EY ITEM Club et Pantheon Macro, s'attendent à ce que la chute des prix se poursuive pendant quelques temps vu le niveau des remboursements de prêts immobiliers, qui ne sont fixes en général que sur deux à cinq ans au Royaume-Uni, et sont actuellement proches de leur "sommets en une décennie".

afp/al