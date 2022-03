Royaume-Uni : une nouvelle année dynamique

L’économie britannique a terminé l’année 2021 dans une bien meilleure posture que la plupart des économistes ne le pensaient, constate SwissLife Asset Managers, dans ses Perspectives de mars 2022. Il y a un an, le gestionnaire d’actifs partait du principe que le PIB britannique présenterait encore au quatrième trimestre 2021 un retard de 2,9% par rapport au niveau d’avant la crise. En fait, il ne s’élevait qu’à 0,4%.



Des mesures d'ouverture rapides et étendues ainsi qu'un faible poids du secteur industriel, aux prises avec des problèmes de livraison au niveau mondial, y ont contribué.



Les premiers chiffres pour la nouvelle année laissaient présager que le Royaume-Uni pourrait maintenir l'essor durant cette nouvelle année, signale SwissLife Asset Managers.



En janvier, les ventes au détail se sont mieux remises que prévu du mois de décembre atone dû à la pandémie et les chiffres provisoires du PMI pour février laissent présager une nette accélération dans le secteur des services ainsi qu'une forte croissance dans le secteur industriel.



" Le volet relatif à l'emploi, qui se trouve depuis trois mois à un niveau plus élevé que dans les autres grands pays industrialisés et qui indique un manque persistant de main-d'œuvre, est particulièrement frappant dans le PMI des services ", conclut SwissLife Asset Managers.