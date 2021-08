Ruag International retrouve les chiffres noirs

Zurich (awp) - Ruag International a renoué avec les chiffres noirs au premier semestre et vu son carnet de commandes gonfler, grâce à ses activités dans les munitions et l'aérospatiale.

Les ventes se sont stabilisées à 575 millions de francs suisses sur les six premiers mois de l'année, selon un communiqué publié mardi. De nouveaux contrats ont été signés dans la division Space, alors que les munitions de petit calibre d'Ammotec ont bénéficié d'un essor du marché américain de la chasse et du sport. En tout, 84% des ventes ont été réalisées en dehors de la Suisse.

Les prises de commandes ont crû de 45% à 562 millions de francs suisses, dont les trois quarts à mettre sur le compte des activités liées à l'espace et le dernier quart à Ammotec. En revanche, si le secteur de l'aviation s'est stabilisé ces dernier mois, le chiffre d'affaires reste largement sous les niveaux d'avant-crise.

Cité dans le document, le directeur général (CEO) André Wall a assuré que les mesures prises ont porté leurs fruits, toutes les unités ayant renoué avec les bénéfices. Il voit "des développements positifs dans l'aviation, qui pourrait connaître une reprise plus rapide qu'anticipé".

En termes de rentabilité, le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a atteint 26,9 million, après -41,7 millions un an plus tôt. Il en est ressorti un bénéfice net de 25 millions, après une perte de 48 millions. Les effectifs ont été réduits de 5% à environ 6100 personnes.

Le processus de vente de l'unité Simulation & Training suit son cours. Le Conseil des Etats devrait voter sur la vente d'Ammotec cet automne. Pour le reste de l'année, l'entreprise s'attend à une légère progression des ventes et un Ebit positif.

