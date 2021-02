Ruag Space veut supprimer jusqu'à 100 emplois d'ici fin 2021

Zurich (awp) - Ruag Space, division de Ruag International, va se réorganiser pour pallier à une performance insatisfaisante en 2020. Jusqu'à 100 emplois sur 1300 en Suisse, en Autriche et en Suède seront supprimés d'ici fin 2021.

Le nombre exact de personnes touchées par ces suppressions de postes "n'est pas clair", car un certain nombre sera réalisé par "des fluctuations naturelles et des départs à la retraite", selon le communiqué paru mardi soir. Des reclassements à l'intérieur ou à l'extérieur du groupe seront recherchés.

"En Suisse, le plan social s'applique à tout licenciement". Une procédure interne est en cours "pour définir les impacts spécifiques par pays".

La division, présente sur douze sites dans six pays, va se réorganiser au troisième trimestre dans le cadre d'un projet appelé "Ambition 21" en réponse à "un environnement de marché changeant et à une performance insatisfaisante en 2020". L'accent est mis sur un renforcement de la position de Ruag Space en Europe "en tant que fournisseur de premier plan de l'industrie spatiale" et sur "la poursuite de l'extension des activités aux Etats-Unis et dans le monde".

Ruag Space veut gagner en "agilité" et en "collaboration", selon le communiqué en s'organisant en deux unités commerciales chargées de gérer les programmes de satellites et de lanceurs ainsi que "des fonctions transversales". Une nouvelle unité "Développement & Stratégie" se concentrera sur la croissance aux Etats-Unis.

ck/rp