Ruag et Agueris décrochent un contrat de l'armée française

Zurich (awp) - Ruag Defence France, une filiale de Ruag Simulation & Training et de Ruag International, et Agueris, une société sise à Vélizy-Villacoublay, filiale française du groupe John Cockerill, ont décroché un contrat de la Direction générale de l'armement (DGA) en France, pour fabriquer des simulateurs cabines des véhicules Scorpion, destinés aux Forces Terrestres, selon un communiqué paru mardi.

Le communiqué précise que l'opération Serket "consiste à développer et à fournir aux Forces Terrestres l'ensemble des simulateurs d'entraînement technique et tactique des équipages de nouvelle génération nécessaires à l'entraînement des forces sur les nouveaux matériels du Programme Scorpion: véhicules de combat Jaguar et Griffon, chars Leclerc rénovés."

En revanche les modalités financières du contrat n'ont pas été divulguées.

md/