Ruag livre un nouveau Dornier 228 à Aurigny Air

Zurich (awp) - Ruag a livré un appareil Dornier 228 à la compagnie régionale Aurigny Air Services, basée à Guernesey. Il s'agit du deuxième avion de ce type fourni à la société britannique, annonce mardi le groupe suisse d'armement et d'aéronautique.

"Le nouvel avion est prêt pour entrer en service immédiatement sur une ligne régulière", s'est félicité Marc Darby, le directeur général (CEO) d'Aurigny Air Services, dans un communiqué publié mardi par Ruag. La livraison a été effectuée début septembre en Allemagne.

Aurigny Air Services s'occupe du transport de personnes et du fret entre les Iles anglo-normandes de Guernesey et d'Aurigny et la ville anglaise de Southampton. Sa flotte est composée de quatre Dornier 228.

L'appareil apporte quelques nouveautés, comme un autopilote numérique récemment homologué. Le montant de la commande n'a pas été précisé.

op/rp