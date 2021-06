Ruag nomme un Néerlandais pour ses aérostructures en Suisse

Berne (awp) - Le groupe de technologie et de défense Ruag International a scindé ses activités d'aérostructures en deux unités et confié à Paul Horstink la responsabilité sur le marché suisse. Il prendra ses fonctions le 16 août, à la tête des opérations du site d'Emmen pour les clients Pilatus, Boeing et Saab, selon un communiqué paru vendredi.

Ingénieur aéronautique et industriel de formation, le Hollandais a occupé de nombreux postes dans l'industrie aéronautique au cours de sa carrière. Dernièrement, il a travaillé chez Iberia MRO dans les domaines de la maintenance en ligne, de la maintenance lourde, du développement commercial et des affaires.

La deuxième unité de l'activité aérostructures de Ruag International, qui regroupe les opérations d'Airbus sur deux sites en Allemagne et en Hongrie, continuera d'être dirigée par Ralf Drees, lequel a rejoint le groupe mi-mars.

