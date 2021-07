Ruag remporte une commande pour des conteneurs de désinfection

Berne (awp) - Le groupe de technologie et de défense Ruag a remporté un contrat avec l'Armée suisse. La société fournira des conteneurs de désinfection mobiles, a-t-elle indiqué lundi. En tout, 18 conteneurs seront fabriqués pour l'Armée suisse.

Avec le système de désinfection mobile de Ruag, jusqu'à 300 matelas peuvent être désinfectés en l'espace de 24 heures, empêchant la propagation des maladies infectieuses, éliminant les virus, les bactéries, les parasites et les éventuelles sortes de champignons.

Composé de trois conteneurs: un pour les accessoires, un pour la logistique et un pour la désinfection, le système "se monte en quelques heures sans outils supplémentaires et est immédiatement opérationnel", précise le groupe dans un communiqué. Il peut être utilisé à la fois pour l'aide humanitaire, les centres d'asile et de réfugiés, les maisons de retraite et de repos ainsi que les hôpitaux et les casernes.

Le montant financier du contrat n'a pas été communiqué.

