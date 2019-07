Ruag vend des activités aviation d'affaires à Genève et Lugano à Dassault

Zurich (awp) - Le groupe d'aéronautique et de défense Ruag vend ses activités d'aviation d'affaires basées à l'aéroport Cointrin de Genève et à celui de Lugano-Agno au français Dassault Aviation. Le constructeur aéronautique hexagonal reprend les 87 employés. "Cette vente est le premier pas dans la nouvelle réorientation du portefeuille de Ruag", a fait savoir la société aux mains de la Confédération mardi.

Dassault Aviation reprend toutes les parts de Ruag Business Aviation et maintient les 73 salariés à Genève et les 14 employés à Lugano. Le montant de la transaction n'est pas connu. Cette annonce se fait "conformément à l'orientation stratégique du Conseil fédéral et à la décision de démantèlement du groupe Ruag", a souligné l'entreprise.

"Avec cette vente, Ruag International fait un pas important dans sa stratégie de se concentrer sur les divisions Espace et Aérostructures", selon le communiqué. Cette branche de la société travaille aussi à trouver un futur pour d'autres unités d'affaires des divisions MRO International, Ammotec et Cyber Security.

Le document met en avant les atouts des deux installations qui ont trouvé un repreneur. "Les sites de Genève et de Lugano offrent une large gamme de services de maintenance, de réparation et de révision (MRR), ainsi que des services de mise à niveau d'avions privés et d'affaires de constructeurs tels que Dassault Aviation, Piaggio, Bombardier, Embraer, Pilatus et Hawker Beechcraft".

Suisse, une plaque tournante de l'aviation d'affaires en Europe

De plus, "le site de Lugano-Agno jouit d'une position unique puisqu'il est le seul à proposer des services MRR pour les avions d'affaires au niveau de l'aéroport. De plus, à Lugano comme à Genève, les passagers VIP, les pilotes et autres membres d'équipage bénéficient de services FBO (exploitant de services aéroportuaires) internes pour rendre leur voyage aussi confortable que possible".

Pour Eric Trappier, président et directeur général de Dassault Aviation, cité dans le communiqué, cette acquisition "permettra à Dassault Aviation de renforcer sa présence en Suisse, une plaque tournante de l'aviation d'affaires en Europe, tout en consolidant les activités de maintenance des Falcon contrôlées par le groupe Dassault Aviation".

La société française s'occupe de la conception, du développement et de la vente de l'avion de combat Rafale, de jets d'affaires haut de gamme Falcon ou de drones militaires. En 2018, le chiffre d'affaires de Dassault Aviation s'est élevé à 5,1 milliards d'euros (5,7 milliards de francs suisses). Il compte 11'500 collaborateurs.

Dès janvier 2020, Ruag Holding deviendra une société de participation scindée en deux groupes dirigés séparément. MRO CH (environ 2500 collaborateurs, sites de production en Suisse) travaillera pour l'armée, tandis que Ruag International (environ 6500 collaborateurs, dont deux tiers à l'étranger) sera composé des autres secteurs d'activité.

ck/fr/rp