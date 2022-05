Rubis a vu son chiffre d'affaires bondir de 49% au premier trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de distribution et de stockage de produits pétroliers Rubis a annoncé jeudi que son chiffre d'affaires consolidé avait bondi de 49% au premier trimestre, principalement porté par la hausse des cours du pétrole, mais aussi par la croissance des volumes.

Au cours des trois premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de Rubis s'est inscrit à 1,47 milliard d'euros, en ligne avec le consensus des analystes réalisé par FactSet.

Au trimestre dernier, le groupe a vu ses volumes progresser de 10% et sa marge brute augmenter de 7%.

La division Distribution, qui regroupe l'ensemble des activités de distribution de carburants, de gaz liquéfiés, de bitume, de combustibles et de lubrifiants, a enregistré une hausse de 49% de son activité, à 1,27 milliard d'euros.

Dans le même temps, la branche Support & Services, qui regroupe les activités de négoce, logistique et transport maritime, ainsi que la raffinerie des Antilles, a vu ses revenus progresser de 48%, à 198 millions d'euros.

Evoquant ses perspectives, le groupe a souligné qu'il était confiant dans "sa capacité à délivrer de la croissance à moyen/long terme grâce aux leviers que constituent sa présence dans des zones géographiques à fort développement démographique et à forte demande d'énergie, l'amélioration de son positionnement en Afrique de l'Est et les perspectives du secteur bitume, porté à long terme par la forte demande d'infrastructures".

Par ailleurs, "le groupe Rubis Energie n'a pas d'activité ni d'actifs, ni d'approvisionnement en provenance des pays sous sanctions", a-t-il indiqué au sujet de la crise en Ukraine et des sanctions à l'égard de la Russie et de la Biélorussie. "L'exposition de la joint-venture Rubis Terminal se limite à la France avec des contrats de stockage de fioul et de gazole en provenance de Russie de l'ordre de 3 millions d'euros, représentant moins de 2% de ses recettes stockage", a indiqué la société.

