Rubis a vu son chiffre d'affaires croître de 28% au T3, à 1,43 milliard d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de distribution et de stockage de produits pétroliers Rubis a annoncé jeudi que son chiffre d'affaires avait enregistré une croissance de 28% au troisième trimestre, "portée par le développement des volumes et des marges".

Sur les trois mois clos le 30 septembre, le chiffre d'affaires du groupe s'est inscrit à 1,43 milliard d'euros contre 1,12 milliard d'euros un an plus tôt, a indiqué Rubis dans un communiqué. Selon un consensus réalisé par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 1,23 milliard d'euros.

Rubis Energie a réalisé un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 42% à 1,16 milliard d'euros pour des volumes en hausse de 3%. "La configuration des prix des produits pétroliers est restée favorable, autorisant une bonne croissance des marges unitaires (+8%)", a précisé le groupe dans un communiqué.

Rubis Support et Services (RSS), comprenant la SARA (raffinerie des Antilles) et l'ensemble des activités de shipping et négoce-approvisionnement, a pour sa part généré un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros, en recul de 10%, avec un volume traité en hausse de 18%.

De son côté, la division Rubis Terminal a généré un chiffre d'affaires de 73 millions d'euros, en repli de 10%, le négoce de produits pétroliers ayant reculé de 25%. "Le chiffre d'affaires 'prestations et stockage de produits liquides' publié du pôle Rubis Terminal (excluant Anvers) a atteint 40 millions d'euros, en progression de 9%", a souligné Rubis dans son communiqué.

