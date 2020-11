Rubis accuse un repli de 32% de son chiffre d'affaires T3 malgré un rebond des volumes

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de distribution et de stockage de produits pétroliers Rubis a annoncé jeudi que son chiffre d'affaires avait accusé un repli de 32% au troisième trimestre, dans un contexte de baisse des cours pétroliers.

Sur les trois mois clos le 30 septembre, le chiffre d'affaires du groupe s'est inscrit à 922 millions d'euros, contre 1,43 milliard d'euros un an plus tôt. Selon le consensus réalisé par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 955 millions d'euros.

Rubis Energie a réalisé un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 29%, à 826 millions d'euros, pour des volumes en recul de 12%. "Malgré un contexte persistant de Covid-19, Rubis Energie retrouve progressivement une normalité après un second trimestre touché par la réduction des mobilités", a souligné le groupe dans un communiqué.

A structure comparable et hors aviation, les volumes de Rubis Energie ont baissé de 4% au troisième trimestre, par rapport à la même période de 2019.

"La configuration des prix internationaux (-45%) est restée favorable en distribution, autorisant une bonne croissance des marges unitaires (+10%)" a précisé le groupe.

Rubis Support et Services (RSS), comprenant la SARA (raffinerie des Antilles) et l'ensemble des activités de shipping et négoce-approvisionnement, a pour sa part généré un chiffre d'affaires de 96 millions d'euros, en recul de 52%.

De son côté, la division Rubis Terminal a réalisé un chiffre d'affaires de 45 millions d'euros, en progression de 4%, le négoce de produits pétroliers ayant reculé de 33%, en ligne avec le repli des prix internationaux, à 39 millions d'euros.

