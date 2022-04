Rubis finalise l'acquisition de 80% de Photosol pour 385 millions d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de distribution et de stockage de produits pétroliers Rubis a annoncé jeudi avoir finalisé l'acquisition pour 385 millions d'euros de 80% de la société spécialisée dans les installations photovoltaïques Photosol France.

"Cette acquisition constitue le socle du développement des activités du groupe dans les énergies renouvelables, aux côtés de ses activités historiques de distribution d'énergie via la filiale Rubis Energie (Distribution et Support & Services) et de stockage de produits liquides via la JV Rubis Terminal", a indiqué Rubis dans un communiqué.

"Cette nouvelle branche d'activité devrait bénéficier de la forte présence de Photosol en France et du positionnement de Rubis à l'international", a ajouté Rubis.

"A court terme, l'acquisition n'aura pas d'impact significatif sur le bénéfice par action (BPA), mais le résultat brut d'exploitation (RBE) et la contribution aux bénéfices de Photosol s'accélèreront à moyen et long terme", a souligné le groupe.

April 14, 2022 12:49 ET (16:49 GMT)