Rubis publie un chiffre d'affaires en hausse de 16% en 2019

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de logistique pétrolière Rubis a publié mardi un chiffre d'affaires en hausse de 16% en 2019, porté par ses activités de distribution.

Le chiffre d'affaires du groupe s'est inscrit à 5,53 milliards d'euros au cours de l'année écoulée, contre 4,75 milliards d'euros un an plus tôt.

Selon un consensus réalisé par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 5,63 milliards d'euros en 2019.

Les ventes de la filiale de distribution de produits pétroliers Rubis Energie ont progressé de 31% en 2019, à 4,38 milliards d'euros. Les volumes en distribution finale ont atteint 5,5 millions de mètre cubes, en hausse de 23% grâce à la contribution du nouveau périmètre Afrique de l'Est depuis avril 2019. A périmètre constant, les volumes de distribution sont restés stables, a précisé Rubis dans un communiqué.

Rubis Support et Services (RSS), comprenant la SARA (raffinerie des Antilles) et l'ensemble des activités de shipping et négoce-approvisionnement, a pour sa part généré un chiffre d'affaires de 845 millions millions d'euros en 2019, en recul de 20%.

De son côté, la division Rubis Terminal, qui exploite 13 dépôts de stockage liquide (produits pétroliers, chimiques et agroalimentaires), a généré un chiffre d'affaires de 306 millions d'euros, en baisse de 14% sur un an.

Fin janvier, Rubis a annoncé avoir signé un accord en vue de la vente de 45% du capital de Rubis Terminal au fonds d'investissement I Squared Capital. La filiale sera consolidée selon la méthode de mise en équivalence à compter de la finalisation de l'opération, prévue au premier semestre 2020.

Sur le seul quatrième trimestre, le chiffre d'affaires de Rubis s'est établi à 1,37 milliard d'euros, en hausse de 12%. Rubis Energie a enregistré une croissance de 26%, à 1,09 milliard d'euros. Les ventes de Support et Services se sont contractées de 23%, à 196 millions d'euros, et celles de Rubis Terminal ont reculé de 17%, à 88 millions.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschottt@agefi.fr ed: ECH

