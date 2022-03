Rubis relève son dividende après avoir retrouvé son niveau de résultat pré-Covid en 2021

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de distribution et de stockage de produits pétroliers Rubis a annoncé jeudi des résultats et un dividende en hausse au titre de 2021, portés par la reprise de ses activités, et confirmé son intention d'accélérer son développement dans les énergies renouvelables.

"Les résultats de l'exercice 2021 témoignent d'une bonne performance opérationnelle et d'une forte reprise de l'activité notamment dans les régions les plus affectées par la crise de la Covid-19 en 2020-2021", a souligné l'entreprise dans un communiqué. Rubis a notamment "réussi à quasiment retrouver le niveau de résultat prépandémie" avec un résultat net "finalement légèrement au-dessus de ses attentes".

Pour l'ensemble de l'année écoulée, le résultat net part du groupe de Rubis s'est établi à 293 millions d'euros, en hausse de 4% par rapport à 2020, et son résultat net ajusté s'est élevé à 288 millions d'euros, en hausse de 16%, et seulement inférieur de 1% à celui de 2019.

Le groupe avait précédemment indiqué prévoir, "en l'absence d'une détérioration de l'environnement macroéconomique et d'un durcissement des restrictions liées à la Covid-19, une croissance du résultat net opérationnel de Rubis Energie (Distribution et Support & Services) pour l'exercice 2021".

Le résultat opérationnel courant (ROC) a augmenté de 7% sur un an, à 392 millions d'euros, tandis que le résultat brut d'exploitation (Ebitda) s'est apprécié de 5%, à 532 millions d'euros.

Rubis avait déjà annoncé début février que son chiffre d'affaires avait progressé de 18% en 2021, à 4,59 milliards d'euros.

Le groupe proposera à sa prochaine assemblée générale d'approuver le versement d'un dividende de 1,86 euro par action, contre 1,8 euro l'année précédente.

Au 31 décembre, la dette nette de Rubis s'est établie à 438 millions d'euros, contre 180 millions d'euros un an plus tôt.

"Le programme de rachat d'actions, la distribution de dividendes, l'investissement dans HDF Energy et la variation du besoin en fonds de roulement liée à l'augmentation des prix du pétrole correspondent aux principaux facteurs d'évolution de la structure financière", a commenté le groupe.

Après l'annonce en décembre dernier de l'acquisition de Photosol, l'un des leaders indépendants du photovoltaïque en France, dont l'acquisition devrait être bouclée au deuxième trimestre, Rubis "poursuivra activement la mise en œuvre de sa démarche RSE, notamment en évaluant les opportunités supplémentaires de décarbonation", a indiqué la société.

"Fort d'une structure financière solide, le groupe continue à explorer de nouvelles opportunités, tant organiques que par croissance externe, dans ses métiers historiques et dans les énergies renouvelables", a-t-il ajouté.

