Rubis s'attend à poursuivre sa progression au second semestre après un bon S1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de distribution et de stockage de produits pétroliers Rubis a annoncé mercredi prévoir une poursuite de sa progression au second semestre, après avoir enregistré une hausse de ses résultats sur les six premiers mois de 2019.

Sur les six premiers mois de l'année, le résultat net part du groupe de Rubis a progressé de 24% en publié et 13% à périmètre constant, pour atteindre 160 millions d'euros, hors norme IFRS 16. Après application de la norme comptable IFRS 16 sur les contrats de location obligatoire depuis le 1er janvier 2019, le résultat net s'affiche à 157 millions d'euros.

Les données à périmètre constant sont établies en excluant le groupe kenyan KenolKobil et les actifs de distribution de GPL rachetés à Repsol au Portugal et intégrés depuis le 1er janvier 2019, a précisé Rubis dans un communiqué.

Le résultat brut d'exploitation de Rubis a atteint 298 millions d'euros, hors IFRS 16 au premier semestre 2019, en hausse sur un an de 16% à données publiées et de 13% à périmètre constant. Après application de la norme IFRS 16, le résultat brut d'exploitation de Rubis au premier semestre est de 313 millions d'euros.

Le résultat opérationnel courant (ROC) a cru sur un an de 17% à données publiées et de 14% à périmètre constant, à 236 millions d'euros hors IFRS 16. Après application de la norme comptable, le ROC s'affiche à 238 millions d'euros.

"Le premier semestre 2019 enregistre une excellente performance en termes de ROC (+17%) avec une croissance homogène des différents pôles: Rubis Énergie et Support et Services bénéficient d'une bonne croissance des marges unitaires (+12%) et d'un niveau d'activité soutenu tandis que Rubis Terminal, après avoir réussi à stabiliser une situation heurtée en 2018, renoue avec la croissance (ROC: +11%)", a détaillé Rubis.

Le groupe a dégagé un chiffre d'affaires en hausse de 13% à données publiées et en baisse de 5% à périmètre constant, à 2,73 milliards d'euros.

D'après le consensus élaboré par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un résultat net de 159 millions d'euros, sur un résultat opérationnel courant de 226 millions d'euros, et sur un chiffre d'affaires de 2,71 milliards d'euros.

"Les résultats sont très bons", a commenté l'associé-gérant de Rubis, Jacques Riou, à l'occasion d'une conférence de présentation du rapport semestriel du groupe.

Sur le plan de ses perspectives, "l'activité opérationnelle devrait poursuivre sa progression sur le second semestre", a indiqué Rubis.

En outre, "le groupe continue à étudier des projets de développement tant organiques que par acquisitions", a ajouté Rubis.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: ECH

COMMUNIQUES FINANCIERS DE RUBIS :

http://rubis.fr/fr/resultats-financier

Agefi-Dow Jones The financial newswire