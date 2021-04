Rubis suspend un programme de rachat d'actions visant à réduire son capital

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de distribution et de stockage de produits pétroliers Rubis a annoncé jeudi soir la suspension temporaire d'un programme de rachat d'actions visant à réduire son capital social.

"Entre le 6 janvier 2021 et le 8 avril 2021, la société a racheté plus de 2.600.000 actions, soit plus de 2,5% de son capital social, pour un prix moyen d'environ 39,30 euros et un montant total de plus de 103.500.000 euros", a indiqué Rubis dans un communiqué.

Annoncé le 5 janvier dernier, le programme de réduction du capital de la société par voie d'annulation porte sur un montant maximal de 250 millions d'euros, avec un prix d'achat maximal de 55 euros par action.

"Ces acquisitions d'actions représentent déjà environ 40% du plafond de 6.600.000 actions fixé aux termes du programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale mixte du 9 décembre 2020 pour une durée de 18 mois expirant le 8 juin 2022", a précisé Rubis.

Le groupe "conserve la possibilité de reconduire la mise en œuvre de ce programme de rachat d'actions jusqu'au 8 juin 2022", a ajouté Rubis.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2021 01:30 ET (05:30 GMT)