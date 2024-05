Rudy Giuliani devrait se voir retirer sa licence d'avocat pour son travail dans un procès raté contestant la défaite de l'ancien président Donald Trump aux élections américaines de 2020 en Pennsylvanie, a recommandé vendredi un conseil disciplinaire de Washington.

M. Giuliani, ancien avocat personnel de M. Trump et auparavant procureur fédéral de Manhattan et maire de New York, a tenté "de priver des centaines de milliers d'électeurs de Pennsylvanie de leur droit de vote sans la moindre base factuelle pour le faire", a déclaré le Conseil de la responsabilité professionnelle de Washington dans son rapport de 63 pages.

Le conseil a estimé que M. Giuliani avait enfreint deux règles d'éthique juridique en affirmant sans preuve qu'il y avait eu fraude électorale dans le cadre de l'action en justice intentée en Pennsylvanie, qu'un juge fédéral a rejetée.

Les avocats de M. Giuliani se sont refusés à tout commentaire.

John Leventhal, un juge retraité de l'État de New York qui représente Giuliani, a affirmé en novembre que le procès en Pennsylvanie était entaché d'irrégularités dès sa conception et que Giuliani ne pouvait pas faire grand-chose pour l'améliorer.

La recommandation du conseil est maintenant transmise à la cour d'appel du district de Columbia, qui a le dernier mot sur toutes les questions disciplinaires concernant les avocats autorisés à exercer à Washington.

Giuliani a été surnommé "le maire de l'Amérique" à la suite de l'attentat du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center de New York. En juillet, une commission d'audition a déclaré que la conduite de Giuliani dans l'affaire de Pennsylvanie transcendait "toutes ses réalisations passées".

M. Giuliani fait l'objet de poursuites pénales en Géorgie et en Arizona, où il est accusé d'avoir cherché à fausser les résultats des élections de 2020. Il a plaidé non coupable.