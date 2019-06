Rues désertes à Khartoum pour cause de désobéissance civile

(Actualisé avec mort d'un manifestant, déclarations du CMT, précisions)

par Khalid Abdelaziz

KHARTOUM, 9 juin (Reuters) - La campagne de désobéissance civile destinée à obtenir la mise en place d'un pouvoir civil au Soudan a vidé les rues de la capitale Khartoum, dimanche, et un homme de 20 ans a été abattu à Omdurman, sur l'autre rive du Nil, ont rapporté témoins et sources médicales liées à l'opposition.

Les organisations d'opposition avaient appelé la population à rester chez elle, à la suite de la dispersion dans le sang, lundi, des centaines de protestataires qui campaient depuis des semaines devant le siège du ministère de la Défense.

Dimanche matin, jour de travail au Soudan, peu de piétons étaient visibles et rares étaient les véhicules à circuler dans Khartoum. Les transports publics fonctionnaient a minima et la majeure partie des banques, des entreprises privées et des marchés étaient fermés.

Certaines banques nationales et services publics fonctionnaient normalement.

A l'aéroport de Khartoum, où peu de vols étaient assurés, les voyageurs s'entassaient dans le hall des départs. La majeure partie des agences de voyage sont restées fermées car internet ne fonctionnait pas.

L'agence de presse officielle Suna a cependant déclaré que l'aéroport de Khartoum fonctionnait "normalement" et qu'aucun employé du site ne s'était absenté.

Le Conseil militaire de transition (CMT), au pouvoir depuis la destitution du président Omar el Béchir sous la pression des manifestants le 11 avril dernier, a minimisé la portée de la campagne de désobéissance civile.

"L'activité n'a pas été très affectée", a dit son porte-parole, Chams El Din Kabbachi, tout en affirmant que le CMT souhaitait la reprise de négociations avec les Forces pour la liberté et le changement (DFCF), le mouvement de contestation qui regroupe partis d'opposition, organisations de la société civile et groupes rebelles.

118 MORTS DEPUIS LUNDI

A la suite du raid meurtrier de lundi dernier, le chef du CMT, le général Abdel Fattah al Bourhane, a annulé tous les accords précédemment conclus entre les militaires et la DFCF et appelé à la tenue d'élections dans un délai de neuf mois, proposition rejetée par les opposants.

A Omdurman, en face de Khartoum, sur l'autre rive du Nil, un jeune homme de 20 ans, nommé Ayman Osama, a été tué d'une balle dans la poitrine sur un barrage routier, a déclaré sur les réseaux sociaux le comité central des médecins soudanais, accusant la Force de réaction rapide (RSF) d'être responsable de sa mort.

La RSF, une unité paramilitaire issue des milices Janjawid accusées d'atrocités dans la guerre du Darfour, n'a pas réagi.

A Khartoum Nord, de l'autre côté du Nil bleu, les forces de police ont tiré des grenades lacrymogènes pour disperser des manifestants. On ne signalait pas de victimes.

Selon les médecins proches de l'opposition, le bilan de l'assaut de lundi et de la répression qui a suivi atteint désormais 118 morts. Le gouvernement avance quant à lui un bilan de 61 morts, dont trois membres des services de sécurité.

L'assaut contre le sit-in est intervenu après plusieurs semaines de dissensions entre le CMT et l'alliance d'opposition des Forces signataires de la "déclaration de la liberté et du changement", sur la question de savoir qui doit conduire le pays durant la phase de transition vers des élections. (Khalid Abdelaziz; Eric Faye et Jean-Stéphane Brosse pour le service français)