Runwise lève 19 millions de dollars pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments

Le financement de série A a également été soutenu par plusieurs grands propriétaires immobiliers, dont Rudin de New York et SOJA Ventures, la branche d'investissement de la famille Swig qui possède Halstead et Brown Harris Stevens.

Runwise, qui a développé une technologie de capteurs sans fil pour améliorer les systèmes de chauffage dans plus de 4 000 bâtiments, prévoit d'utiliser l'argent pour s'étendre à d'autres services publics tels que l'eau et espère commencer à proposer ses services en dehors des États-Unis.

L'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments anciens est considérée comme un moyen essentiel d'aider les pays à atteindre leurs objectifs climatiques, bien que le rythme du changement ait été lent jusqu'à présent.

"Ce que nous avons découvert, c'est que la plupart des bâtiments (...) fonctionnent avec une technologie de contrôle qui n'a pas vraiment changé depuis les années 60 ou 70", a déclaré le président de Runwise, Lee Hoffman.

"Au niveau macro, environ 45% des émissions de carbone dans la plupart des grandes villes proviennent du mode de fonctionnement des bâtiments. Donc si vous voulez vous attaquer au climat, vous devez littéralement commencer par les bâtiments", a-t-il ajouté.

Cette démarche a pris un nouvel élan politique en Europe alors que les coûts de chauffage augmentent à la lumière du conflit en Ukraine. Le mois dernier, les législateurs de l'Union européenne ont soutenu des plans visant à économiser davantage d'énergie, notamment en rénovant les bâtiments sujets aux courants d'air.

Greg Smithies, associé et co-responsable de Climate Tech chez Fifth Wall, qui a levé 500 millions de dollars en début d'année pour un fonds climatique, a déclaré que le secteur immobilier pourrait devoir dépenser environ 18 000 milliards de dollars au cours des 20 prochaines années pour se décarboniser.