Russell Investment est positif sur les actions hors Etats-Unis pour le quatrième trimestre

Les stratèges Russell Investment s'attendent à ce que les actifs qui ont bénéficié de la reprise ayant suivi la pandémie soient recherchés au quatrième trimestre, à mesure que l'inflation s'atténue, que les taux d'infection par le Covid-19 diminuent et que la réduction des achats d’actifs des Banques centrales n'est pas synonyme de resserrement de leur politique monétaire.



Bien qu'ils s'attendent à ce que l'économie américaine maintienne une croissance supérieure à sa tendance jusqu'en 2022, ils estiment que les gains les plus faciles appartiennent au passé, la phase de reprise du cycle économique arrivant à maturité.



Andrew Pease, responsable mondial de la stratégie d'investissement du gestionnaire d'actifs, conseille de favoriser les actions non américaines. " Une croissance économique plus forte et des courbes de rendement plus pentues après le ralentissement du troisième trimestre devraient favoriser les valeurs cycliques sous-valorisées par rapport aux valeurs technologiques et de croissance coûteuses. L'ensemble du monde est surpondéré par rapport aux États-Unis en ce qui concerne les valeurs cycliques de valeur, " explique-t-il.