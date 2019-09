Russell Investments nomme Riccardo Stucchi à la tête de ses activités françaises

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Russell Investments a nommé Riccardo Stucchi au poste de Country Manager - France. Basé à Paris, il est en charge de la stratégie commerciale et du développement des activités du gestionnaire d'actifs en France. Riccardo Stucchi est rattaché à Joe Linhares, Responsable de la région EMEA.Fort de près de 25 ans d'expérience dans l'industrie de l'investissement, Riccardo Stucchi travaillait chez BlackRock à Paris, où il était responsable du développement commercial du Groupe des Institutions Financières (FIG) pour la France, la Belgique et le Luxembourg. Il a créé et dirigé ce groupe pendant cinq ans en Europe du Sud et était auparavant responsable du Développement Institutionnel sur le marché français.Riccardo Stucchi succède à Michaël Sfez. Après près de vingt ans au sein de Russell Investments, ce dernier a décidé de quitter ses fonctions pour se consacrer à d'autres projets. Les deux hommes collaborent étroitement afin d'assurer la transition.