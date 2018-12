WASHINGTON, 22 décembre (Reuters) - Des puissances étrangères, dont la Russie, la Chine et l'Iran, ont cherché à interférer dans les élections américaines de mi-mandat en novembre, mais aucun élément ne permet d'établir qu'elles ont réussi à pénétrer le système électoral américain, a déclaré vendredi le directeur du Renseignement national.

Dan Coats a ajouté que les services du renseignement américain n'avaient pas évalué l'impact des tentatives d'ingérence étrangères sur les résultats des "midterms".

Ce constat a été fait dans un rapport que Dan Coats a transmis au président Donald Trump et aux agences américaines impliquées dans la sécurité des élections.

La question des ingérences étrangères dans le processus électoral américain a été décrétée priorité nationale en septembre, après que les services du renseignement américain ont conclu que la Russie a mené des opérations pour influencer l'élection présidentielle de 2016.

Moscou a nié toute ingérence dans la campagne électorale américaine de 2016.

"A l'heure actuelle, les services du renseignement n'ont pas rapporté d'éléments indiquant que les infrastructures électorales ont été compromises de manière à empêcher le vote, à modifier ou à empêcher les décomptes", a déclaré Dan Coats dans un communiqué transmis à la publication du rapport.

Comme ce fut le cas en amont des élections de mi-mandat du 6 novembre, les services du renseignement ont constaté lors du scrutin des "activités de la Russie, et d'autres pays étrangers parmi lesquels la Chine et l'Iran, visant les Etats-Unis afin de promouvoir leurs intérêts stratégiques", a-t-il ajouté.

Dan Coats n'a pas donné de détails sur les opérations d'ingérence menées par ces pays.

"La Russie ne s'est pas arrêtée après l'élection de 2016", a dit pour sa part le sénateur démocrate Mark Warner, qui siège à la commission du Renseignement, soulignant que de plus en plus d'adversaires allaient chercher à diviser et à influencer le peuple américain.

En octobre, le vice-président Mike Pence avait ainsi dénoncé l'influence "malveillante" de la Chine à l'approche des élections américaines de mi-mandat. (Jonathan Landay et Mark Hosenball; Jean Terzian pour le service français)