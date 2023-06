2 juin (Reuters) - Deux villages de la région de Briansk, dans l'ouest de la Russie, ont été bombardés par les forces ukrainiennes, a dit vendredi le gouverneur de la région, Alexandre Bogomaz, dans une série de messages publiés sur l'application de messagerie Telegram.

Les attaques ont eu lieu dans les villages de Lomakovka et Novaya Pogoshch, situés près de la frontière avec les régions ukrainiennes de Tchernihiv et Soumy, et personne n'a été blessé, selon le gouverneur.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations.

Les autorités russes ont fait état ces derniers jours d'une intensification des attaques en provenance du nord de l'Ukraine et ont déclaré que des troupes ukrainiennes avaient tenté jeudi de franchir la frontière dans la région de Belgorod, ce qui constituerait la première incursion de ce type.

Le gouverneur de Belgorod, Viatcheslav Gladkov, a déclaré vendredi qu'au moins un incident de bombardement avait été signalé dans la nuit dans le district de Chebekino et que plus de 2.500 personnes étaient en train d'être évacuées de la zone.

L'Ukraine nie que son armée soit impliquée dans ces incursions et affirme qu'elles sont menées par des combattants russes anti-Poutine.

Les autorités ukrainiennes ont levé vendredi les alertes aériennes dans la majeure partie du pays, et les autorités de la ville de Kyiv ont déclaré que les systèmes de défense antiaérienne avaient abattu plus de 30 missiles et drones tirés par la Russie, qui a lancé une vingtaine de frappes de missiles et de drones contre des villes ukrainiennes depuis le début du mois de mai. (Reportage Reuters ; rédigé par Michael Perry ; version française Diana Mandiá)