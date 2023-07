par Guy Faulconbridge et Andrew Osborn

MOSCOU, 10 juillet (Reuters) - Le chef d'état-major général des forces armées russes, Valery Gerasimov, est apparu dans une vidéo publiée lundi par le ministère de la Défense, marquant sa première apparition publique depuis la mutinerie ratée du groupe paramilitaire Wagner le 24 juin.

La vidéo montre le général âgé de 67 ans lors d'une réunion dimanche avec des généraux de haut rang, donnant des instructions pour détruire les sites de missiles ukrainiens.

Valery Gerasimov s'est vu informé qu'une attaque de missiles ukrainiens sur la Crimée, annexée par Moscou en 2014, et sur les régions de Rostov et de Kalouga avait été déjouée dimanche et il a discuté de la manière dont la Russie devrait réagir.

Le général a aussi demandé aux forces aérospatiales et aux services de renseignement d'identifier les sites de stockage et les positions de lancement ennemis pour planifier "une attaque préventive".

Selon les images, le ministre de la Défense Sergueï Choïgou et Valery Gerasimov, les deux militaires les plus puissants de Vladimir Poutine, semblent avoir conservé leurs postes, malgré les demandes du chef des mercenaires Wagner, Evguéni Prigojine, de les renvoyer. Il accuse les deux hommes de trahison.

La vidéo montre également Valery Gerasimov en conversation avec Viktor Afzalov, adjoint du général Sergueï Sourovikine des forces aérospatiales, qui n'est pas apparu en public depuis la mutinerie et dont on ignore la localisation.

Sergueï Sourovikine, surnommé le "général Armageddon" par les médias russes en raison de son caractère impitoyable et loué par Evguéni Prigojine à plusieurs reprises, est officiellement le commandant adjoint des forces russes en Ukraine et le commandant en chef des forces aérospatiales.

(Reportage Guy Faulconbridge et Andrew Osborn, version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)