Russie-Navalny déplacé dans un centre de détention gardé secret-avocat

MOSCOU, 25 février (Reuters) - L'opposant russe Alexeï Navalny a été déplacé dans un centre de détention gardé secret hors de Moscou, un lieu qui pourrait être un camp de prisonniers, ont déclaré jeudi son avocat et une membre d'une organisation de défense des droits civiques.

Emprisonné plus tôt ce mois-ci, l'éminent critique du président Vladimir Poutine doit purger une peine de plus de deux ans et demi d'emprisonnent, selon ses avocats, dont l'un, Vadim Kobzev, a déclaré que son client avait été déplacé de la prison moscovite dans laquelle il était détenu.

Sur Twitter, l'avocat a dit plus tard dans la journée qu'Alexeï Navalny pourrait avoir été déplacé dans un camp de prisonniers, ce qu'il a décrit comme une violation de la loi.

Vadim Kobzev a ajouté que les proches de l'opposant n'ont pas été tenus informés du lieu où il était détenu.

L'Union européenne a demandé jeudi la libération immédiate d'Alexeï Navalny, dénonçant le traitement infligé à l'opposant.

S'exprimant lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion des dirigeants de l'UE, le président du Conseil européen a déclaré que les ministres européens des Affaires étrangères sont convenus lundi d'un accord politique pour "imposer des mesures restrictives contre les responsables de l'arrestation et de la condamnation" d'Alexeï Navalny.

"Une décision sera formalisée la semaine prochaine", a ajouté Charles Michel. (Anton Zverev et Andrey Ostroukh; version française Jean Terzian)