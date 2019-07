Russie-Navalny hospitalisé pour traiter une allergie, peut-être un empoisonnement

(Ajoute nouvelle source médicale §2)

MOSCOU, 29 juillet (Reuters) - L'opposant russe Alexeï Navalny, actuellement emprisonné pour avoir appelé à une manifestation interdite par les autorités, a été hospitalisé dimanche en raison d'une violente réaction allergique, a annoncé sa porte-parole.

Un médecin qui soigne actuellement Navalny a déclaré à l'agence de presse Interfax que Navalny souffrait d'urticaire et que son état s'était amélioré.

Mais selon un médecin ayant traité Navalny par le passé et ayant pu s'entretenir brièvement avec lui, les symptômes présentés par Navalny pourraient accréditer la thèse d'un empoisonnement.

"On ne peut exclure que sa peau et des muqueuses aient été empoisonnées par une substance chimique inconnue à cause de l'intervention d'un tiers", a écrit Anastasia Vasilyeva sur Facebook.

Elle estime en outre qu'il est suspect qu'on lui ait interdit de l'examiner.

Navalny purge depuis cette semaine une peine de 30 jours de prison pour avoir appelé à un rassemblement à Moscou pour dénoncer le refus opposé à des candidats de l'opposition qui souhaitaient se présenter aux élections municipales dans la capitale cette année.

Malgré une interdiction, la manifestation s'est déroulée dans le centre de Moscou samedi et les forces de l'ordre ont procédé aux arrestations de plus de 1.000 personnes dans l'un des plus importants mouvements de répression de ces dernières années.

Les autorités russes expliquent que les candidats n'ont pas été autorisés à se présenter car ils n'avaient pas rassemblé le nombre suffisant de signatures de soutien à leur candidature. Les opposants réfutent cet argument, estimant qu'il est faux.

Navalny a été hospitalisé alors qu'il présentait "un grave gonflement au niveau du visage ainsi que des rougeurs sur la peau", a écrit sur Twitter Kira Iarmich, porte-parole de l'opposant.

La cause de cette réaction allergique est pour l'instant inconnue, a-t-elle ajouté, précisant que le militant n'a jamais souffert de tels symptômes auparavant.

Navalny a été emprisonné à plusieurs reprises au cours des dernières années en raison de son implication dans l'organisation de manifestations contre Vladimir Poutine.

La Cour européenne des droits de l'homme a estimé l'an passé que les arrestations et détentions dont Navalny a fait l'objet en 2012 et 2014 étaient motivées par des raisons politiques et qu'elles enfreignaient ses droits.

La porte-parole de l'ambassade des Etats-Unis à Moscou, Andrea Kalan, a estimé dimanche sur Twitter que le nombre d'arrestations menées samedi à Moscou constituait "un usage disproportionné de la force policière entravant les droits des citoyens de participer au processus démocratique".

Dans un communiqué, le ministère polonais des Affaires étrangères a appelé le pouvoir russe "à cesser d'utiliser la force contre des manifestations pacifiques et à ne pas procéder à des détentions arbitraires".

Dimanche, un autre opposant au pouvoir Dmitry Goudkov, qui fait partie des candidats empêchés de se présenter aux élections à Moscou, a été interpellé et conduit dans un commissariat de la capitale.

La raison de cette arrestation n'a pas été précisée dans l'immédiat, a déclaré un porte-parole de Goudkov, ancien député qui s'était opposé à des initiatives du Kremlin.

Goudkov a été arrêté alors qu'il sortait d'un magasin, près de chez lui, dans lequel il venait d'acheter de la nourriture pour les manifestants encore détenus. (Gabrielle Tétrault-Farber; Pierre Sérisier pour le service français, édité par Jean Terzian)