Russie-Près de 3.500 arrestations dans les manifestations soutenant Alexeï Navalny

MOSCOU, 24 janvier (Reuters) - Le groupe de surveillance OVD-Info a fait savoir dimanche que 3.435 personnes avaient été arrêtées par les autorités russes en marge des manifestations pour réclamer la libération de l'opposant Alexeï Navalny qui se sont tenues la veille.

Plus de 1,360 arrestations ont eu lieu à Moscou et 523 à Saint-Pétersbourg.

Alexeï Navalny a été arrêté dimanche dernier et emprisonné pour violation présumée de sa liberté conditionnelle, après être rentré en Russie pour la première fois depuis son empoisonnement par un agent neurotoxique. Anticipant une probable arrestation, il avait exhorté, avant son retour, ses partisans à participer à des manifestations répétées.

Les autorités avaient mis en garde les éventuels participants sur le risque d'attraper le COVID-19 et d'être poursuivi en justice et mis en prison, s'ils se rassemblaient.

Des manifestations se sont néanmoins tenues dans plus d'une centaine de villes, malgré des températures extrêmes, qui ont avoisiné, en Sibérie, -50 degrés Celsius.

Les Etats-Unis et l'Union européenne ont dénoncé les "tactiques dures" et "l'usage disproportionné à la force" des policiers à l'encontre des manifestants et ont réclamé leur libération. (Anton Zverev et Andrew Osborn, version française Caroline Pailliez)