par Mark Trevelyan

LONDRES, 18 août (Reuters) - L'organisation non gouvernementale russe Golos, qui traque les fraudes électorales, a accusé vendredi les autorités de vouloir l'empêcher de surveiller les prochaines élections régionales et présidentielle, après l'arrestation de l'un de ses responsables.

Grigori Melkoniants, co-président de l'ONG, a été officiellement arrêté vendredi après avoir été placé en détention la veille, pour avoir participé aux travaux d'une "organisation indésirable", a rapporté l'agence Tass.

Selon son avocat, il risque jusqu'à six ans de prison.

Des perquisitions ont été effectuées aux domiciles de dizaines de membres, anciens ou actuels, de l'organisation dans plusieurs régions de Russie. De l'argent liquide, des cartes bancaires, des passeports et d'autres documents ont été saisis par la police, a déclaré Golos.

Selon l'organisation, l'une des personnes dont le domicile a été visé par une perquisition a été transportée à l'hôpital après avoir reçu des coups et une autre a été détenue pendant 15 jours pour avoir désobéi à la police.

Golos établit un lien entre ces perquisitions et les élections régionales du 10 septembre et l'élection présidentielle de mars 2024, lors de laquelle Vladimir Poutine devrait briguer, et remporter, un nouveau mandat.

"Nous sommes convaincus que le vrai but de cette attaque est d'interférer avec l'observation publique" de ces deux élections, a déclaré Stanislav Andreïtchouk, co-président de l'ONG.

Le Kremlin n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Golos s'est attiré l'ire du gouvernement russe après avoir rapporté des soupçons de fraude lors des élections législatives de 2011, puis lors de l'élection présidentielle de 2012.

L'ONG a été déclarée "agent étranger", un terme essentiellement utilisé par les autorités russes pour discréditer des journalistes, des personnalités de l'opposition ou encore des ONG qu'elles accusent de mener des activités anti-étatiques avec le soutien de l'étranger.

Dans un communiqué, le ministère français des Affaires étrangères a exprimé "sa forte préoccupation" après l'arrestation du co-président et d'autres membres de Golos.

"Ces actions répressives et arbitraires démontrent une nouvelle fois le mépris des autorités russes pour l'État de droit et les principes démocratiques", a ajouté le Quai d'Orsay. (avec la contribution de Maria Tsvetkova à New York; version française Camille Raynaud, édité par Jean-Stéphane Brosse)