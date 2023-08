MOSCOU, 15 août (Reuters) - Un incendie dans une station-service dans la région du Daguestan, dans le sud de la Russie, a fait au moins 30 morts, dont trois enfants, a annoncé mardi le ministère russe des Situations d'urgence.

L'incendie s'est déclaré dans un atelier de réparation automobile sur le bord d'une autoroute à Makhatchkala, la capitale du Daguestan, dans la nuit de lundi à mardi, et a provoqué des explosions en se propageant à la station-service voisine, ont indiqué des responsables.

"C'est comme une guerre ici", a déclaré un témoin.

Des images diffusées par le ministère des Situations d'urgence montrent des pompiers tentant d'éteindre un incendie colossal pendant la nuit. Des images publiées en ligne montrent également un bâtiment d'un étage en flammes, a rapporté Reuters TV.

"Au cours de l'opération de sauvetage à Makhatchkala, les corps de trois autres victimes ont été retrouvés", a déclaré le ministère sur Telegram. "Selon les dernières informations, l'incendie de la station-service a fait 105 blessés, dont 30 sont décédés."

Treize enfants comptent parmi les blessés, a rapporté plus tôt l'agence de presse Interfax, citant le ministère de la Santé du Daguestan.

Il a fallu plus de trois heures et demie aux pompiers pour éteindre l'incendie qui s'est propagé sur une surface de 600 mètres carrés, a rapporté l'agence de presse TASS, citant un communiqué du service d'urgence russe. (Reportage Maria Tsvetkova et Maxim Rodionov, avec la contribution d'Alexander Marrow, version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)