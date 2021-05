Russie-Un médecin ayant pris en charge Navalny porté disparu

MOSCOU, 9 mai (Reuters) - Un médecin russe ayant pris en charge l'opposant Alexeï Navalny dans un hôpital de Sibérie après son malaise en août à bord d'un avion effectuant un vol intérieur en Russie est porté disparu, a annoncé dimanche la police russe.

Alexandre Mourakhovski a quitté vendredi un relais de chasse à bord d'un véhicule tout-terrain et n'a plus été revu depuis, a déclaré la police de la région d'Omsk, à environ 2.200 km à l'est de Moscou.

Des recherches ont été lancées à l'aide de drones, d'un hélicoptère et de troupes au sol.

Alexandre Mourakhovski était le chef des services médicaux de l'hôpital d'Omsk lorsqu'Alexeï Navalny y a été admis après ce que les pays occidentaux ont qualifié d'empoisonnement de l'opposant au président Vladimir Poutine. Alexandre Mourakhovski a ensuite été promu ministre de la Santé de la région d'Omsk.

Après sa prise en charge initiale en Sibérie, Alexeï Navalny a été soigné pendant plusieurs mois en Allemagne avant de revenir en Russie, où il a été emprisonné.

Le Kremlin a démenti toute tentative d'assassinat d'Alexeï Navalny. (Anton Zverev version française Bertrand Boucey)