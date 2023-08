MOSCOU, 23 août (Reuters) - La Russie a nommé un nouveau chef intérimaire de son armée de l'air pour remplacer le général Sergueï Sourovikine, qui n'a plus été vu depuis la mutinerie en juin des mercenaires de Wagner, a rapporté l'agence de presse nationale RIA mercredi.

Au cours de la révolte, qui s'est déroulée du 22 au 24 juin, Sergueï Sourovikine était apparu dans une vidéo, mal à l'aise et sans insigne sur son uniforme, dans laquelle il exhortait le chef des mercenaires de Wagner, Evguéni Prigojine, à mettre fin à sa rébellion contre les commandants de l'armée russe.

Depuis la mutinerie, qui s'est terminée par des négociations et un accord, des organes de presse russes et étrangers ont affirmé que Sourovikine était visé par une enquête pour possible complicité avec Wagner et qu'il était assigné à résidence.

"L'ex-chef des forces aériennes et spatiales russes, Sergueï Sourovikine, a été relevé de ses fonctions, tandis que le colonel-général Viktor Afzalov, chef de l'état-major principal de l'armée de l'air, assure provisoirement les fonctions de commandant en chef de l'armée de l'air", a déclaré une source anonyme à l'agence RIA.

Surnommé le "général Armageddon" pour ses méthodes lors de l'intervention militaire russe en Syrie au milieu de la décennie 2010, Sergueï Sourovikine a été désigné en octobre dernier responsable des opérations militaires de la Russie en Ukraine.

Mais ce rôle lui a été retiré en janvier au profit du général Valéri Guérassimov, chef d'état-major de l'armée russe, dont Sourovikine est devenu l'adjoint. (Reportage Andrew Osborn ; version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)