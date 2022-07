RUSSIE: UNE OURSE POLAIRE SECOURUE APRÈS AVOIR COINCÉ SA LANGUE DANS UNE BOÎTE DE LAIT

22 juillet (Reuters) - Une ourse polaire qui s'était coincé la langue dans une boîte de lait condensé a été secourue par des habitants du village de Dikson, dans l'extrême nord russe.

La femelle de deux ans a été repérée mercredi errant près d'habitations et la population a donné l'alerte.

Une équipe du zoo du Moscou a été envoyée sur place pour endormir l'animal avec un fusil hypodermique et ainsi retirer le métal tranchant de sa gueule et soigner les coupures sur sa langue.

"La prochaine étape importante est son rétablissement après l'anesthésie. Mais nos spécialistes seront à proximité, pour surveiller le processus", a déclaré Svetlana Akoulova, directrice générale du zoo de Moscou.

"Nous espérons que tout se passera bien. Nous avons laissé des poissons près de l'ourse parce qu'elle a été privée de nourriture et d'eau un certain temps", a-t-elle déclaré dans des propos communiqués par le zoo.

La surface de la banquise, vitale aux ours polaires, décroissant avec le réchauffement climatique, des plantigrades s'aventurent désormais, affamés, vers les zones habitées et les décharges en Russie, au Canada et en Alaska. Se posent alors la question du risque pour l'homme et celle de la survie des ours dans ces conditions. (Reportage Caleb Davis; version française Charlotte Lavin, édité par Sophie Louet)