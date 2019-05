Russie: embarrassante révision des chiffres de la production

Moscou (awp/afp) - L'agence russe des statistiques a revu à la baisse jeudi les chiffres particulièrement bons de la production industrielle d'avril publiés la veille, après avoir identifié des erreurs embarrassantes au moment où la fiabilité de cet organisme est critiquée.

La hausse de la production industrielle s'est élevée à 4,6% en avril par rapport à la même période un an plus tôt, et non 4,9% comme annoncé mercredi par Rosstat.

Formulant des "excuses sincères", Rosstat a indiqué dans un communiqué qu'une "enquête officielle" était en cours et que les raisons de cette erreur seraient "éliminées".

Elle a expliqué que des sociétés minières du Grand Nord russe lui avaient transmis des données inexactes: "Cela a provoqué un calcul erroné des données sur la dynamique et les volumes de production de gaz naturel, ainsi que de l'indice de production industrielle".

Les très bons chiffres d'avril avaient été aussitôt salués par le gouvernement comme un signe de reprise après une coup de mou en début d'année, provoqué par une impopulaire hausse de la TVA.

Le ministre de l'Economie Maxime Orechkine, cité par les agences russes, a critiqué des erreurs "inacceptables", relevant que "les statistiques retiennent de plus en plus l'attention du public et des experts".

La fiabilité des données publiées par Rosstat sont scrutées à la loupe depuis que l'agence, jusque-là indépendante, est passée dans le giron du ministère de l'Economie.

L'organisme a été régulièrement critiqué récemment pour la volatilité des chiffres publiés, d'importantes révisions et des prévisions que certains disent trop optimistes.

En février, Rosstat a fait lever des sourcils en publiant des chiffres de la croissance de 2018 bien supérieurs à toutes les prévisions, un record en six ans. Rosstat a également cessé de publier les chiffres mensuels de la consommation des ménages, qui baisse depuis plusieurs années.

A l'inverse, les chiffres du premier trimestre publiés mi-mai montrent un net coup de frein à seulement +0,5%.

Le président Vladimir Poutine avait reconnu lors de sa grande conférence de presse en décembre que "le système doit être amélioré". Quelques jours plus tard, le directeur de Rosstat Alexander Sourinov a été remercié et remplacé par Pavel Malkov, un ancien responsable du ministère de l'Economie.

