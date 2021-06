Russie: hausse marquée des ventes de voitures en mai sur un an

Moscou (awp/afp) - Les ventes de voitures neuves en Russie ont poursuivi en mai leur rebond, en forte hausse par rapport au même mois de 2020 quand l'économie russe était fortement ralentie par les mesures contre la pandémie.

Selon un communiqué publié vendredi par l'Association of European Businesses (AEB), qui regroupe les industriels du secteur, les ventes de véhicules neufs se sont établies en mai à 147.378 exemplaires, soit 133,8% de plus qu'en mai 2020.

Le mois de mai 2020 avait été marqué en partie par un confinement national, en vigueur en avril, avant que le président Vladimir Poutine n'ordonne mi-mai une reprise progressive de l'activité.

Par rapport à mai 2019, avant l'épidémie de Covid-19, les ventes ont augmenté de 6,7%.

La hausse est toutefois plus faible qu'en avril 2021, quand les ventes se sont établies à 151.964 exemplaires, soit 290,4% de plus qu'en avril 2020, le mois le plus dur pour le secteur.

"La même situation va continuer à être observée en juin mais nous verrons une comparaison mensuelle sur un an plus réaliste à partir de juillet", a indiqué le directeur du comité des constructeurs de l'AEB, Thomas Staertzel.

"Durant les mois d'été, nous verrons aussi les effets d'un approvisionnement limité dû à la pénurie mondiale de composants électroniques", a-t-il ajouté.

Il a toutefois dit espérer une année avec des ventes en hausse, "avec le soutien de l'Etat aux consommateurs et aux producteurs", précisant que l'AEB mettrait à jour ses prévisions annuelles le mois prochain.

Les Russes sont confrontés depuis plusieurs mois à une inflation qui progresse rapidement, ainsi qu'à une importante baisse de leur pouvoir d'achat.

En 2020, les ventes avaient enregistré une baisse de 9,1% sur un an.

afp/rp