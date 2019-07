Russie: l'inflation au plus bas en juin

Moscou (awp/afp) - L'inflation a poursuivi son ralentissement en juin en Russie à 4,7% sur un an contre 5,2% en mai, selon les chiffres publiés lundi par l'institut des statistiques Rosstat, qui ouvrent la voie à une nouvelle baisse des taux.

Sur un mois, les prix sont restés stables en Russie, précise Rosstat. Selon l'agence Interfax, c'est la première fois depuis 1991, soit depuis la chute de l'URSS, que les prix à la consommation n'augmentent pas d'un mois sur l'autre.

Cet arrêt de la hausse des prix, qui se faisait sentir depuis deux mois après un coup d'accélérateur en début d'année consécutif à la hausse de la TVA passée au 1er janvier de 18% à 20%, devrait inciter la Banque centrale à baisser son taux directeur lors de sa prochaine réunion de politique monétaire, prévue le 26 juillet.

La directrice de la Banque de Russie, Elvira Nabioullina, a affirmé la semaine dernière lors d'un forum à Saint-Pétersbourg qu'une baisse de 0,5 point du taux directeur était envisagée. Celui-ci est actuellement de 7,50% après une baisse de 0,25 point en juin, une première depuis le début de l'année.

L'arrêt de l'inflation mensuelle est notamment dû aux produits alimentaires (-0,5%), à commencer par les fruits et légumes dont les prix ont baissé de 4,5%. La hausse des prix pour ces produits sur un an reste toutefois de 6% pour les produits alimentaires, dont 7,2% pour les fruits et légumes.

Dans la foulée de la publication de lundi, le ministère de l'Economie a annoncé une prévision d'inflation de 4,5-4,6% en juillet sur un an.

afp/rp