Russie: la banque centrale relève son taux directeur face à l'inflation

Moscou (awp/afp) - La Banque centrale de Russie a augmenté vendredi pour la cinquième fois consécutive son taux directeur, de 0,25 point à 6,75%, l'inflation continuant de miner le pouvoir d'achat des Russes, à l'approche des élections législatives.

"Au deuxième trimestre 2021, l'économie russe a retrouvé son niveau pré-pandémie", mais l'inflation "est supérieure" aux 4% visés par la Banque de Russie, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

En août, l'inflation a atteint 6,7% sur un an, soit son plus haut niveau en cinq ans, et cette tendance devrait se poursuivre, selon les prévisions de la banque centrale.

Face à l'inflation, la Banque de Russie avait commencé en mars à augmenter son taux qui était historiquement bas, une première depuis 2018.

Vendredi, la banque a laissé entendre qu'elle pourrait de nouveau augmenter le taux lors de prochaines réunions.

Mais plusieurs analystes pensent que cette hausse, moins importante que les précédentes, marque la fin prochaine de ce cycle d'augmentations, alors que l'institution monétaire prévoit d'atteindre une inflation comprise entre 4% et 4,5% fin 2022.

Après une période d'inflation historiquement basse, les prix à la consommation ont commencé à grimper en Russie en mars 2020, en pleine pandémie, un phénomène qui s'est accéléré avec la reprise économique et la hausse du cours des matières premières sur les marchés mondiaux.

L'envolée de certains prix d'aliments de base a poussé les autorités russes à introduire des mesures comme des quotas d'exportations ou un contrôle gouvernemental des prix alimentaires, un plafonnement administratif critiqué par la patronne de la banque centrale Elvira Nabioullina.

L'inflation est une question délicate pour les autorités à l'approche des législatives du 17-19 septembre, et le président russe Vladimir Poutine a ordonné fin août des versements d'argent aux retraités et aux militaires.

Ces catégories de la population appartiennent à l'électorat traditionnel de Russie unie, le parti au pouvoir, qui est confronté à une érosion de sa popularité sur fond de baisse du niveau de vie depuis 2014.

La prochaine réunion de politique monétaire de la banque est prévue le 22 octobre.

afp/al